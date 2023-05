Nigeriaanse leger vindt twee ontvoerde ‘schoolmeisjes van Chibok’ terug

Het Nigeriaanse leger heeft twee jonge vrouwen teruggevonden die in 2014 samen met andere schoolmeisjes door terreurorganisatie Boko Haram ontvoerd werden.

Hauwa Maltha en Esther Marcus, allebei 26 intussen, zijn weer terecht. De twee vrouwen werden in 2014 samen met andere schoolmeisjes ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram.

Het Nigeriaanse leger kon de twee vrouwen al op 21 april redden uit handen van de terreurorganisatie, maar het maakte het nieuws nu pas bekend.

Maltha en Marcus waren tieners toen ze negen jaar geleden gekidnapt werden. Ze werden gedwongen te trouwen met jihadisten van Boko Haram, zo getuigde Maltha op een persconferentie van het Nigeriaanse leger.

Maltha was hoogzwanger van een van hen en had al een kleuter van drie jaar oud. Ze beviel enkele dagen na haar bevrijding van een jongen. Net als Marcus, die een baby van een jaar oud heeft, werd Maltha tot drie keer toe gedwongen om te trouwen. Telkens sneuvelden hun toenmalige echtgenoten tijdens gevechten met het leger. Na het overlijden van hun man werden ze verplicht om met een andere jihadist te trouwen.

Op 14 april 2014 werden 276 meisjes, van 12 tot 17 jaar oud, ontvoerd uit een slaapzaal in een school in Chibok, in de Nigeriaanse deelstaat Borno. De massaontvoering die de toenmalige leider van Boko Haram, Abubakar Shekau, had bevolen, leidde wereldwijd tot grote verontwaardiging.

Van de 276 meisjes konden er 57 vluchten. 80 anderen kwamen vrij in ruil voor leden van Boko Haram. Andere meisjes werden pas veel later teruggevonden, de meesten hadden intussen kinderen na gedwongen huwelijken. Op dit moment zijn er nog 96 meisjes vermist.

Abubakar Shekau stierf in 2021, vermoedelijk tijdens gevechten in een woud.

