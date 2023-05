Voor de derde keer in korte tijd heeft het federaal parket een groep moslimextremisten gearresteerd. Is het islamistisch terrorisme opnieuw aan een opmars bezig?

De zeven personen die donderdag in West-Vlaanderen en Gent opgepakt werden, hadden bijna allen Tsjetsjeense roots en behoren tot een groep die aanhanger is van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Nadat ...