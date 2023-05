In de jaren tachtig schuilde De Jonge twee jaar in de Nederlandse ambassade in Pretoria, na te zijn betrapt op wapensmokkel. Een episode die de antiapartheidsactivist omstreden maakte en die zijn verdere leven grotendeels zou bepalen.

In zijn woning in het centrum van Amsterdam, vol maskers uit Congo, zette de Jonge jaren geleden plotseling zijn bril af en tikte met een brillenpootje hard tegen zijn rechteroog. Hij was net aan het ...