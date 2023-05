Na alle commotie bij PSG excuseert Messi zich voor tripje naar Saudi-Arabië

In een videoboodschap op Instagram heeft Lionel Messi vrijdagavond zijn excuses aangeboden voor zijn reis van eerder deze week naar Saudi-Arabië.

Daags na een 1–3-nederlaag tegen Lorient kwam sterspeler Lionel Messi niet opdagen op training. De Argentijn had geen vrije dag gekregen, maar trok toch zonder toestemming naar Saudi-Arabië, waar hij een rol als toeristisch ambassadeur heeft. PSG schorste hem daarom twee weken. Tijdens die veertien dagen mag hij niet trainen op de club en krijgt hij geen loon.

‘Ik dacht dat we zoals altijd een vrije dag zouden hebben na de wedstrijd’, klinkt het bij Messi. ‘Ik had een reis naar Saudi-Arabië georganiseerd en ik kon die niet meer annuleren. Ik had eerder al eens moeten afzeggen. Ik verontschuldig me bij de club en mijn PSG-ploegmaats en wacht de beslissing van de club af.’

De vraag is of de bijna 36-jarige Messi nog in actie zal komen voor de Parijzenaars. Zijn contract in de Franse hoofdstad loopt eind juni af en een verlenging zit er niet meteen aan te komen. ‘We zullen zien wanneer Leo terugkeert. Uiteraard zal daar binnen de club over gesproken worden, maar natuurlijk ook met Messi zelf’, zegt coach Christophe Galtier.

