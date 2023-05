In het Huis van Herman Teirlinck in Beersel introduceert filosofe Alicja Gescinska op 9 mei vanaf 20 uur Barbara Skarga (1919-2009), de belangrijkste ­Poolse ­filosofe van de 20ste eeuw. Eén boek van haar bleef lang ­onder de radar: Na de bevrijding, Skarga’s aantekeningen over haar tijd in de goelag in Rusland. ­Gescinska vertelt ons meer over deze vrouw en haar onthutsende getuigenis die recent vertaald is.