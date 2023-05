Primoz Roglic verliest in extremis ook meesterknecht Jan Tratnik na val

Pech blijft Jumbo-Visma achtervolgen. Meesterknecht Jan Tratnik was vrijdag betrokken bij een ongeval en moet daarom afhaken voor de Giro. Thomas Gloag is zijn vervanger.

De Sloveense alleskunner Jan Tratnik, afgelopen winter overgekomen van Bahrain-Victorious, was een belangrijke pion in de ­Giro-selectie rond kopman ­Primoz Roglic. In 2020 won hij nog een etappe in de Ronde van Italië. Maar vrijdag ging het tijdens een laatste ritje op de tijdritfiets mis: hij werd aangereden door een auto.

Tratnik werd geraakt aan de knie en na onderzoeken in het ziekenhuis bleek het onmogelijk voor hem om zaterdag van start te gaan in de Giro. ‘Dit is een klap voor het team, opnieuw’, klinkt het bij Jumbo-Visma. ‘Zijn ­vervanger, Thomas Gloag, heeft gelukkig de hele voorbereiding en de laatste hoogtestage meegemaakt. De laatste koers in de Ronde van Romandië was hij elfde. Maar voor Jan is de ontgoocheling groot. Hij heeft zeven weken op de Teide gezeten, dit is al sinds de winter zijn doel.’

Grande casino

Eind maart kwam Gloag zwaar ten val tijdens de Settimana ­Coppi e Bartali. Het team besliste om de Brit mee te sturen naar ­Tenerife om daar zijn revalidatie af te werken en zijn allereerste hoogtestage bij wijze van testcase af te werken. Zo had Jumbo-Visma meteen een alternatief achter de hand, in het geval dat er nog ­iemand zou uitvallen.

De voorbije week zag het ­Nederlandse team ook al Tobias Foss, Robert Gesink en diens vervanger Jos van Emden afhaken met een coronabesmetting. Vaste waarde Wilco Kelderman moest dan weer vroegtijdig afzeggen met een blessure. En nu speelt het team één dag voor de start dus ook Tratnik kwijt.

Rohan Dennis en Sam Oomen, die vorige maand voor Luik-Bastenaken-Luik nog positief testte op covid-19, kwamen daardoor in laatste instantie bij de kern. Sepp Kuss was eerder al Kelderman ­komen vervangen. Roglic, die drie kleppers van knechten zag uitvallen, blijft er rustig onder. ‘Wielrennen blijft een grande ­casino’, zei de Sloveense kopman donderdag. ‘Het is niet wat je wenst, maar we gaan ermee om en we zoeken oplossingen. We doen het met wie kan koersen en voor de rest moet je ook wat geluk hebben om gezond te blijven. ­Onze missie blijft dezelfde: de ­Giro winnen.’

