Hebben, hebben, hebben

Koude soep? Gazpacho? Neen, de zee. De Noordzee is als koude soep volgens de titel van het wandelboekje van Annelies Verbeke. Zij heeft het op haar beurt uit een liedje van Kamagurka en Herr Seele. Koude soep kan lekker zijn, in de zomer, maar het is niet meteen de meest aantrekkelijke titel voor het verhaal van een fikse tweedaagse wandeling in de branding van de Belgische kust: 64 kilometer van De Panne tot Knokke met Oostende als scharnier. Spectaculair klinkt dat niet en al zeker niet meer sinds Arnout Hauben en zijn helpers voor hun tv-serie rond de hele Noordzee zijn gestapt. Maar het is Verbeke niet te doen om ontmoetingen onderweg of snelheids- of afstandsrecords. Hier geen drones.