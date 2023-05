De Nul en Denys mogen kabels trekken in Duitsland

Een consortium van de Belgische bedrijven Jan De Nul en Denys en het Zuid-Koreaanse LS Cable & System mag 2.000 kilometer kabels aanleggen in Duitsland.

Het gaat concreet om netaansluitingen van verschillende windparken op zee. Het consortium kreeg het contract met de Nederlandse netbeheerder TenneT. Die is ook actief als beheerder van een deel van het hoogspanningsnet in Duitsland. Het order dat werd toegekend aan Jan De Nul, LS Cable & System en Denys maakt deel uit van verscheidene overeenkomsten die TenneT vrijdag aankondigde voor in totaal 7.000 kilometer aan kabelsystemen, voor vijftien on- en offshore netverbindingen in Duitsland en Nederland. Alle contracten samen zijn goed voor 5,5 miljard euro.

Al die kabels moeten uiteindelijk mogelijk maken dat de elektriciteit opgewekt door de windparken op zee ook tot bij de gezinnen en bedrijven komen. Europa zet massaal in op windturbines op zee, om los te raken van fossiele brandstoffen en energie-onafhankelijk te worden.