‘Wie haat en verdeling zaait, laten we niet door onze straten laten paraderen’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Wandeling (1)

Zaterdag komt Renaud Camus, bekend voor zijn teksten over de omvolkingstheorie, op vraag van Vlaams Belang spreken in het Vlaams Parlement. Voor die lezing plaatsvindt, wil Filip Dewinter (Vlaams Belang) met hem een wandeling maken door Sint-Joost-ten-Node, een Brusselse gemeente gekend voor haar diversiteit. Daar steekt de burgemeester Emir Kir (onafhankelijk) nu een stokje voor door de wandeling te verbieden, zo meldt Bruzz. ‘Sint-Joost staat symbool voor de grote verrijking, niet de grote vervanging’, zo verdedigt de burgemeester zijn beslissing. ‘Wie haat en verdeling zaait, laten we niet door onze straten paraderen.’

Genderneutraal

De Brusselse regering heeft beslist om de sjerp die Brusselse mandatarissen moeten dragen in de toekomst genderneutraal te maken en een meer lokaal karakter te geven. De reden daartoe is dat er steeds meer vrouwen deze functie bekleden. De kleuren van de banden voor schepenen zullen de kleuren van het Brussels Gewest worden, geel en blauw. De sjerp van elke lokale mandataris zal ook een iris dragen – dat is het symbool van de stad Brussel. Daarnaast zal ook de draagwijze genderneutraal worden. Zo moet de sjerp voortaan niet meer rond het middel gedragen worden, maar van de linkerschouder naar de rechterhand. ‘Vandaag telt het Brussels Gewest vijf vrouwelijke burgemeesters en ik ben blij dat de functie vervrouwelijkt. We moeten de manier waarop de sjerp gedragen wordt dus aanpassen en geen onderscheid meer maken tussen de geslachten’, zegt de Brusselse minister van Werk Bernard Clerfayt (Défi).

Wandeling(2)

Het is niet de eerste keer dat een burgemeester Filip Dewinter verbiedt zijn Brusselse gemeente te bezoeken. De eerste keer was in 2017 toen hij een ‘islamsafari’ wilde organiseren samen met de Nederlandse PVV politicus Geert Wilders. De burgemeester van Molenbeek legde daar ook een verbod voor op. Dewinter legde zich toen niet neer bij die beslissing en besloot naar de Raad van State te trekken die hem in 2021 gelijk gaf door de politieverordening van Molenbeek uit 2017 onwettig te verklaren.

Filip Dewinterreageert ook vandaag kwaad op het opgelegde verbod. ‘Wanneer nu ook verkozen volksvertegenwoordigers en hun gasten de toegang tot gemeentes op het grondgebied van ons land wordt ontzegd, staat de democratie op een hellend vlak’, zegt Dewinter. Hij viseert bij zijn reactie de burgemeester Emir Kir persoonlijk. ‘Dat de burgemeester Emir Kir, die zelf nauwe banden onderhoudt met de AKP-partij van Erdogan en hiervoor zelfs uit zijn eigen partij de PS werd gezet, deze wandeling nu verbiedt, is ronduit schandalig’.