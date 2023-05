Duitse fabrieksorders nemen een duik

In Duitsland, de grootste economie van Europa, namen de fabrieksorders in maart een duik van liefst 10,7 procent op maandbasis en 11 procent op jaarbasis. Dat is de zwaarste terugval sinds april 2020, toen corona uitbrak, zegt het Duitse bureau voor statistiek Destatis. Het cijfer is veel slechter dan economen verwacht hadden. Die rekenden op een terugval met ruim 2 procent.

Het slechte cijfer wordt deels vertekend door een sterke maand februari, toen de Duitse industrie een groot aantal orders ontving voor zware industriële goederen, zoals wapens. Duitsland is de belangrijkste Europese bouwer van tanks. Door de oorlog in Oekraïne bestelden sommige legers in februari extra legermateriaal.

Wat meer zorgen baart, is de forse daling voor het aantal orders in de auto-industrie. Daar werd een terugval met 12,2 procent tegenover de maand ervoor genoteerd. De grote Duitse autoproducenten zoals VW, Daimler en BMW lieten recent ook weten dat de vooruitzichten troebel zijn door het onzekere economische klimaat. Nu de problemen in de aanvoerketens grotendeels voorbij zijn, lijken de Duitse autoproducenten vooral last te krijgen van een consument die door de geopolitieke spanningen en de hoge rente de vinger op de knip houdt.

Duitse economen vrezen dat de kans op een recessie nu groter wordt.

