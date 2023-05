Achter de mij vreemde baard verschijnt een vertrouwde glimlach. De ironische krul om de lippen herken ik als die van mijnheer C. Nu hij voor me staat, een stapel boeken losjes onder de arm, besef ik pas dat hij al vele jaren geen klant meer is. Onze boekhandel is niet meer dan een halteplaats in het leven van duizenden mensen. Ze bezoeken ons als dagelijks ritueel of wekelijks uitje. Sommigen zijn slechts op doorreis en bezoeken de winkel één keer, om later over ons te berichten aan hun vaste boekhandelaar in Kyoto, Stuttgart of Nieuwegein. Bij het verschijnen van de verdwenen klant voel ik me betrapt. Hoe kon ik hem vergeten? De rilling van een herdershond die een verloren gelopen schaap ontdekt. ‘Verhuisd’ is het antwoord op een vraag die ik niet stelde.