Waar ze in Brustem het feest zag uitdoven, flakkerde in Nantes het vuur van het protest weer op. Op 1 mei trokken manifestanten flink van leer tegen de onpopulaire pensioenhervorming van president Macron. Wanneer je tijdens het relschoppen de politie in de ogen kijkt, blijken veel middelen dienst te kunnen doen als beschutting. In heel het land kwamen er om en bij de 780.000 mensen op straat. afp