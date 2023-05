Zoals de zaken er nu voorstaan, loopt de federale regeringsdeelname alweer met een sisser af voor Groen, zeker nu ook boegbeeld Petra De Sutter in het moeras van het Bpost-schandaal getrokken wordt.

‘Kan Groen het regeringstrauma van 2003 eindelijk wegspoelen?’ Dat was de titel boven de eerste analyse in deze krant over de groene intrede in de regering-De Croo. Twintig jaar geleden eindigde de allereerste ...