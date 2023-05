Vrouwenziektes, de blinde vlek van de geneeskunde

Vandaag, 8 mei is het Wereld Eierstokkankerdag. Dat is met 800 gevallen in ons land per jaar een minder vaak voorkomende kanker, of zo lijkt het toch. Want eierstokkanker wordt vaak laat opgemerkt en is daardoor heel dodelijk. Ook andere vrouwenziektes blijven lang onder de radar. Hoe komt het dat vrouwenziektes een blinde vlek vormen? Behandelen artsen mannen en vrouwen te verschillend of net niet verschillend genoeg?