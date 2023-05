Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken. Van orgasmes tot pizza’s met ananas. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Ben was technisch uitmuntend.’

De Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow klapt in de podcast Call her daddy uit de biecht over de seksuele capaciteiten van haar ex-lieven. Zo had ze met Brad Pitt ‘een ontzetend goede chemie’, maar collega-acteur Ben Affleck had andere troeven.

‘Brecel verlegt de wetten van de meetkunde.’

Als Ben Affleck goed is in chemie, dan moet Gwyneth Paltrow misschien ook eens Luca Brecel proberen: die is volgens Rudy Bauwens, snookercommentator op Eurosport, goed in geometrie.

‘In één dassenburcht had zelfs iemand zijn gevoeg gedaan.’

Merk op dat we in het vorige item voor het woord meetkunde het synoniem geometrie gebruikten, om niet twee keer meetkunde te moeten schrijven. Geometrie is een niet zo moeilijk woord, maar er bestaan ook synoniemen voor gevorderden. Neem nu de rave in Sint-Truiden, waar de feestvierders zich niet alleen op de dansvloer lieten gaan.

Al zeiden ze het indertijd in De Ronde nog simpeler: ‘Aje moe kakken, moeje kakken’. (in De Standaard)

‘Door jolige feestvierders werd tegen minstens één gevel en een dassenburcht gedefeceerd.’

Maar waarom het makkelijk maken als het ook moeilijk kan? Als je zoals Filips Defoort doctor in de filosofie bent, en ‘houder van het getuigschrift natuurmanagement: specialisatie boswachter, natuurgids’, dan defeceer je. (in De Standaard)

‘Dat geldt als een onverantwoorde eutrofiëring.’

En als je defeceert, dan kan daar volgens Filips Defoort eutrofiëring van komen. Als u nu denkt: ‘Wat heb ik nu weer aan mijn wc-bril hangen?’: we hebben het zelf ook moeten opzoeken. Eutrofiëring is volgens Van Dale ‘een ver­gro­ting van de voed­sel­rijk­dom, met name van het op­per­vlak­te­wa­ter, door onder andere fos­fa­ten en ni­tra­ten.’

‘Je kijkt alsof je een dampende drol hebt opgegeten.’

Zei die ene das in Brustem tegen de andere.

Grapje.

Otto-Jan Ham zei dit in de Campus cup tegen een kandidate die een hap spaghettisaus met meelwormen had geproefd.

‘Ik ben onlangs nog naar Rave Rebels geweest. Je moet een ticket kopen, een icetea kost bijna vijf euro, gaan plassen twee euro, dan moet je nog een parkeerticket betalen en vergeet niet dat er overal wachtrijen staan, van de bar tot aan de wc-dame. Terwijl, hier…’

Als die dassen het in Brustem wat slim hadden aangepakt, dan hadden ze zich in plaats van een burcht na het feestweekend een kasteel kunnen kopen. (in De Standaard)

‘Alle jagers lopen vandaag met een orgasme rond.’

En dat doen die jagers niet omdat ze nu ook de beestjes van het militair domein van Brustem hebben ontdekt, maar volgens advocaat Anthony Godfroid omdat ze door een vonnis in een zaak die hij verloor ook mogen schieten op huisdieren.’ (in het Nieuwsblad)

‘Jagen is niet schieten op alles wat beweegt.’

Orgasmes of niet, jagers zijn toch wel kieskeurig, weet Jasminka Todorovski, een kandidaat-jager. (in het Nieuwsblad)

‘Alle jagers lopen vandaag met een orgasme rond.’

Weet er eigenlijk iemand hoe je dat doet: rondlopen met een orgasme?

‘Jagen is geen hobby, maar een passie.’

Als je moet rondlopen met een orgasme, kunnen we wel begrijpen dat Jasminka Todorovski zegt dat het geen hobby is maar een passie.

‘Mijn wilde haren zijn ondertussen gekamd.’

Zanger Daan Stuyven is dan weer gestopt met jagen. (in Waarom wachten)

‘Mijn vriendinnen waren blij dat ik eindelijk iemand had gevonden die me aankan.’

Antwerps schepen Els van Doesburg (33), die gaat trouwen met N-VA-fractievoorzitter in de Kamer Peter De Roover (60), heeft wel nog wilde haren, maar af en toe kamt haar toekomstige man ze toch al eens. (in Dag Allemaal)

‘Nadat hij voor het aanzoek door zijn knieën was gegaan, vroeg hij: “En wil je me nu weer recht helpen?”’

Peter De Roover heeft duidelijk geen wilde haren meer, maar grijze.

‘Het is niet de bedoeling dat ik elke dag thuis zit en de kalenderblaadjes aftrek.’

Als Greg Van Avermaet een orgasme wil, zal hij iets anders moeten doen dan kalenderblaadjes aftrekken. (in het Nieuwsblad).

‘Verliefd worden is met iemand naar bed willen gaan, liefhebben is met iemand willen opstaan en er de dag mee doorbrengen.’

Mannen met grijze haren, zoals Peter De Roover, doen ook wel eens wijze uitspraken. (in Dag Allemaal)

‘Ik werd zeker ook verliefd op zijn brein.’

Els van Doesburg houdt van wijze uitspraken. (in Dag Allemaal)

‘Ik ben George Clooney niet, maar thuis ben ik toch graag op mijn gemak.’

Acteur en presentator Andy Peelman moet nog grijze haren krijgen, maar hij heeft het thuis toch graag rustig. En daarom vertelt hij in Dag Allemaal dat hij een huis aan het bouwen is van een miljoen euro, exclusief bouwgrond.

‘Alain is een meester in zijn vak, maar thuis vindt hij vaak zijn sleutels niet.’

Zou Alain Remue, de baas van de Cel Vermiste Personen, zich thuis wel op zijn gemak voelen? (denken we na deze uitspraak van Kristien Vermeire, de vrouw van Remue, in De Morgen).

‘Ik had gras van het Bosuilstadion in mijn portefeuille steken, maar dat hebben ze afgepakt in de luchthaven van New York. “That’s grass from the woodowl”, probeerde ik nog. Maar het maakte geen indruk.’

Antwerp-supporter Erik Van Looy heeft, waar hij ook gaat, graag een stukje van thuis bij zich. (in Gazet van Antwerpen).

‘Als je een pizza met ananas eet, vind ik dat je uit de race gezet moet worden.’

Als het aan de Italiaanse renner Filippo Ganna ligt, zouden sommige deelnemers aan de Ronde van Italië snel thuis mogen zijn. (op Sporza)

‘Het is beter dat je ergens binnenkomt met een bril, dan dat er ergens een bril binnenkomt met jou.

Denk over deze uitspraak van Eline De Munck maar eens goed na. (in Het Belang van Limburg)

‘Ik zie niets meer.’

Ofwel had Luca Brecel tijdens het post-finale-interview beter een bril gedragen, ofwel had hij iets minder hard moeten wenen.

‘Iedereen is op zijn eigen manier onzeker: de grootste stars, de mooiste modellen, dus ook ik.’

Vervolledig het rijtje:

de grootste stars,

de mooiste modellen en ...

jawel,

Eline De Munck!