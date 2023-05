Code geel in Vlaanderen: kans op onweer, hagel en wateroverlast

Het KMI waarschuwt voor slecht weer in heel Vlaanderen. De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het noodnummer 1722.

Tegen het einde van de voormiddag tot de avond verwacht het KMI in Vlaanderen onweersbuien die lokaal intens kunnen zijn met neerslaghoeveelheden van 10 millimeter in een uur tijd en kans op hagel. Het KMI vaardigt code geel uit van 11.00 uur tot bijna 22.00 uur in heel Vlaanderen, Brussel en de provincies Henegouwen en Waals-Brabant.

Voor storm- en waterschade die bijstand van de brandweer vereist, kunt u een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

