Brussel scoort goed in ranglijst met beste pizzeria’s buiten Italië, maar de winnaar vindt u in Spanje

Italianen dragen hun culinaire tradities hoog in het vaandel, al beseffen ze dat ook andere landen aardig overweg kunnen met de Italiaanse gerechten. In de ‘50 Top Pizza’-gids lijsten ze de beste pizzeria’s buiten Italië op. In de Europese lijst van 2023 claimen twee Brusselse zaken een plaats in de top vijftien.

De internationale gids lijst jaarlijks de beste pizzeria’s buiten Italië op. Duizenden inspecteurs stemmen voor de beste plaatsen in hun land en voeren anonieme bezoeken uit. Etablissementen met een unieke persoonlijkheid, consistentie en geweldige pizza worden beloond. De Europese lijst van 2023 werd recentelijk bekendgemaakt. Twee Brusselse pizzeria’s behandelen het nationaal product als echte Italianen en wisten een plek op de lijst te bemachtigen.

La Pizza è Bella staat op de twaalfde plaats. Eigenaar Stefano Napoli focust op ecologische duurzaamheid en kiest voor herbruikbare ronde bakjes om komaf te maken met de traditionele kartonnen dozen. Dat, en de creativiteit en kwaliteit van de pizza’s, kon de jury overtuigen. Drie plekjes lager pronkt La Piola Pizza op de vijftiende plaats. Hun licht verteerbare deeg, de toppings die rechtstreeks uit Italië komen en de aandacht voor seizoensgebonden ingrediënten garanderen de hoogste kwaliteit. Zo’n achthonderd pizza’s gaan tussen lunch en diner over de toonbank.

Spanje mag zich de eerste plaats toe-eigenen. Tijdens een lokale ceremonie ging de zaak Sartoria Panatieri in Barcelona met de eer lopen. Eigenaar Panatieri is opgegroeid in Brazilië, maar is van Italiaanse afkomst. Aanvankelijk werd hij opgeleid tot dierenarts, maar hij gooide het roer om en werd kok. Spanje wordt gevolgd door Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Duitsland, die de eerste vijf plaatsen op de lijst vullen.

Naast de ‘internationale’ lijst, heeft Italië ook een aparte lijst voor de vijftig beste zaken van eigen bodem. Het was dus geen rechtstreekse concurrent van de andere Europese landen.

