Donderdagavond zijn de inwoners van Kiev opgeschrikt door een dronealarm in het centrum. Gedurende twintig minuten hoorden ze geweervuur en explosies om het toestel neer te halen. Uiteindelijk bleek het niet, zoals gedacht, om een Russische drone te gaan. Het Oekraïense leger was de controle over een eigen onbemande vliegtuigje kwijtgeraakt.