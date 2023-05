Aandeel Bpost stijgt met 5,7 procent

Het aandeel van Bpost is vrijdagochtend bij de sterkste stijgers op de beurs van Brussel. Na zowat anderhalf uur handel koerste het 5,7 procent hoger.

Volgens persbureau Bloomberg, dat zich baseert op verschillende analistenrapporten, reageren beleggers positief op de operationele resultaten in het eerste kwartaal, met name over de ‘verrassend goede’ pakjesactiviteit, door het aantrekken van nieuwe klanten. Dat resultaat lag hoger dan verwacht.

Het overstemt ook het negatieve nieuws rond de wanpraktijken in verband met de overheidscontracten en de mogelijke negatieve financiële gevolgen. Verschillende analisten wijzen wel op de grote onzekerheid naar de uitkomst hiervan.

