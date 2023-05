Atletiekwereld geschokt door plots overlijden Amerikaanse sprintster

Voormalig wereld- en olympisch kampioene Tori Bowie is op 32-jarige leeftijd overleden. De precieze doodsoorzaak is nog niet bekend.

Tori Bowie overleed op 2 mei onverwacht in Orlando, Florida. ‘We zijn er kapot van dit droevige nieuws te moeten melden’, stelt haar managementbureau. ‘Tori was een kampioene, een lichtbaken dat zo helder scheen. Ons hart is gebroken en wij bidden voor haar familie en vrienden.’

Bowies doodsoorzaak is nog niet bekend, al is kwaad opzet volgens onderzoeken uitgesloten. Volgens haar omgeving had ze veel schulden, had ze een karrenvracht aan boetes opgelopen en kampte ze met psychologische problemen. Volgens de krant Daily Mail onthulden haar vrienden en buren dat ze zeven à acht maanden zwanger was op het moment van overlijden. Het is nog onduidelijk of haar mentale problemen haar te veel werden.

De Amerikaanse werd in 2017 wereldkampioene 100 meter in Londen en pakte toen ook goud met de Amerikaanse aflossingsploeg 4x100 meter. Op de Olympische spelen van 2016 in Rio de Janeiro won ze met haar ploeg goud op de 4x100 meter en voegde er individueel zilver (100 meter) en brons (200 meter) aan toe.

