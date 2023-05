Jevgeni Prigozjin, de topman van het huurlingenleger Wagner-groep, is furieus in een video op sociale media. Daarin wisselt hij een oproep voor meer munitie af met scheldwoorden. In een statement dreigt hij ermee zijn troepen terug te trekken uit Bachmoet.

‘Sjojgoe, Gerasimov (de minister van Defensie en de opperbevelhebber voor de oorlog in Oekraïne, red.), waar is de verdomde munitie?’ In een nieuw filmpje op zijn Telegramkanaal bijt Wagnerleider Jevgeni Prigozjin van zich af. Hij begrijpt niet dat de Russische legerleiding zijn troepen passeert.

‘Het is iemands vader. Het is iemands zoon.’ Prigozjin geeft een vage omschrijving van de omvang van zijn munitietekort. ‘70 procent’, roept hij in de video. Op de volledige video is te zien hoe hij die oproep doet voor een rij lijken van Wagnerstrijders. De vraag om meer middelen is niet nieuw, maar nu zit het Prigozjin blijkbaar echt hoog. In een statement op zijn sociale media dreigt hij er zelfs mee om op 10 mei Bachmoet te verlaten. Dat is de dag na de Russische V-dag, waarop het land zijn overwinning op nazi-Duitsland viert.

Volgens schattingen vochten al 50.000 manschappen in Oekraïne voor de Wagner-groep. Het gros daarvan trok naar de stad Bachmoet. Daar boekt het Russisch leger traag maar zeker terreinwinst. Volgens Oekraïne en Westerse inlichtingendiensten betalen ze daarvoor een zware menselijke tol. Iets wat Prigozjin aanhaalt in zijn statement. ‘Zonder munitie zijn ze gedoemd tot een zinloze dood.’

Lees ook