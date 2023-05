Vrij mooie dag met vanaf namiddag kans op buien

Vrijdag begint vrij mooi met brede opklaringen. Geleidelijk verschijnen er meer wolkenvelden en vooral in de namiddag neemt de kans toe op buien, die plaatselijk ook onweerachtig kunnen zijn.

De maxima schommelen tussen 16 graden in de Ardennen tot 20 graden elders. De wind waait matig en zwakt ‘s avonds af. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond kunnen er lokaal nog soms intense (onweers)buien vallen. Later op de avond en nacht wordt het opnieuw droog en verschijnen er brede opklaringen. Lokaal kan tegen de ochtend wat nevel of mist gevormd worden. De minima liggen tussen 7 en 10 graden. De wind wordt zwak.

Zaterdag start de dag met een gesluierde zon. Nadien wordt het al snel zwaarbewolkt met in de loop van de dag kans op enkele buitjes. Aan het einde van de namiddag en tijdens de daaropvolgende nacht zijn de buien intenser en kunnen ze gepaard gaan met onweer. Het kwik klimt naar waarden tussen 17 graden in de hoge Ardennen en aan zee en 19 tot 20 graden in Vlaanderen. De wind is zwak.

Zondag blijft het wisselvallig met buien die in de namiddag onweerachtig kunnen zijn. De maxima schommelen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 19 of 20 graden in Vlaanderen. De wind is matig.

Maandag is het vanaf de ochtend al zwaarbewolkt tot betrokken. Rond de middag bereikt een neerslagzone ons land vanaf de kust en trekt landinwaarts. De maxima liggen tussen 14 en 17 graden. De wind is matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee.

Dinsdag start veelal droog met wat zon. In de In de namiddag neemt de kans op buien met lokaal onweer toe. De maxima schommelen rond 17 graden in het centrum. De wind waait matig.