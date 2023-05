Acht doden bij nieuwe schietpartij in Servië en Telenet worstelt met aanslepende softwareproblemen

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1 Code rood bij Telenet door aanslepende softwareproblemen

Telenet worstelt al het hele jaar met IT-problemen. De Ombudsdienst voor Telecommunicatie wordt overspoeld door klachten van gedupeerde abonnees. Lees meer>

2 Zeker acht doden bij nieuwe schietpartij Servië: ‘terroristische daad’

Bij een nieuwe schietpartij in Servië zijn donderdagavond acht doden en zeker dertien gewonden gevallen vlak bij de stad Mladenovac, op ongeveer 60 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Belgrado. De vermoedelijke dader, een 21-jarige man, schoot met een automatisch wapen op een groep mensen vanuit een rijdend voertuig. De schutter werd vrijdagmorgen opgepakt. Lees meer >

3 Volledig team VUB-professor opgestapt wegens ‘toxisch leiderschap’

Alle zeven medewerkers van psychologieprofessor Elke Van Hoof (VUB) zijn opgestapt en hebben een klacht ingediend wegens grensoverschrijdend gedrag. De VUB bevestigt dat een interne procedure loopt. Lees meer >

4 Jongen van 12 in levensgevaar na aanrijding op fiets in Torhout

De jongen werd ter hoogte van de schoolpoort opgeschept door een auto. Het ongeval gebeurde in een smalle fietsstraat die een drukke ochtendspits kent door het vele schoolverkeer. De twaalfjarige jongen werd overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis in Roeselare. Lees meer >

5 Advocate Inez Weski voorlopig geschorst als advocaat

Weski wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. De schorsing wordt opgegeven als de verdenkingen tegen de advocate ongegrond blijken te zijn. Lees meer >

6 Oekraïense luchtafweer haalt eigen op hol geslagen drone neer

De inwoners van Kiev werden donderdagavond opgeschrikt door een dronealarm. Gedurende twintig minuten weerklonken explosies in een poging het toestel neer te halen. Uiteindelijk bleek het niet om een Russische drone te gaan. Lees meer >

7 Ook zonder Ye boekt Adidas 60 miljoen euro kwartaalwinst

De breuk tussen Kanye West en Adidas had minder impact op de winst dan verwacht. Nadat West in opspraak was gekomen door antisemitische uitspraken, beledigingen en complottheorieën, kwam de samenwerking abrupt ten einde. Dat leverde Adidas een berg onverkochte Yeezy-sneakers op. Toch doet Adidas het beter dan verwacht. In het eerste kwartaal van 2023 werd een omzet van 5,3 miljard euro geboekt. Lees meer >