‘Eveline’ riskeert ook vervolging vor naaktfoto’s minderjarigen

Het Oost-Vlaamse parket wil Gentenaar G.R. (29), de man die als ‘Eveline’ BV’s naaktfoto’s ontfutselde, ook vervolgen voor het bezit van naaktfoto’s van minderjarigen. Dat bevestigen verschillende ­gerechtelijke bronnen aan Het Nieuwsblad.

Uit onderzoek van de federale politie zou blijken dat op de computer en andere gegevensdragers van G.R. een duizendtal naakt­foto’s van mannen zijn ­teruggevonden. Maar tussen die beelden zouden ook foto’s van minderjarigen zitten. Het is niet duidelijk of G.R. deze beelden moedwillig verzamelde of dat hij ze zelf doorgestuurd kreeg. Hoe dan ook is het bezit van zulke beelden een misdrijf.

Jan Donkers, de raadsman van G.R., bevestigt dat het parket zijn cliënt wil vervolgen voor het bezit van naaktfoto’s van minderjarigen. Tot zijn ongenoegen. ‘Mijn cliënt betwist formeel dat hier sprake is van een misdrijf.’ Het Oost-Vlaamse parket weigert commentaar. Het bevestigt wel dat het dossier op 10 mei voor de raadkamer in Gent komt, met het oog op doorverwijzing naar de correctionele rechtbank.

Eerder raakte al bekend dat het parket G.R. en een kompaan wil vervolgen voor een rist misdrijven, zoals valsheid in informatica, verspreiding zonder toestemming van seksueel getinte opnames, ­belaging, afpersing en voyeurisme.