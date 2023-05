Ed Sheeran blijft muziek maken: een jury in New York besliste dat hij geen plagiaat pleegde op ­Marvin Gayes ‘Let’s get it on’.

Er zal een zucht van verlichting gaan door de muziekindustrie: de Britse singer-songwriter Ed Sheeran heeft zijn hit ‘Thinking out loud’ niet gestolen van ‘Let’s get it on’, een van de zweterigste nummers ...