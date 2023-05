Met mokerende beats en sierlijke zang ramde Ascendant Vierge zich vorige zomer in sneltempo naar cultstatus op de festivals. Nu komt het Franse duo dat ‘gabber’ terugbracht met zijn debuutalbum.

In 2020 zoemde er een geluid door het Bois de Vincennes in ­Parijs. Tijdens enkele illegale ­coronaraves die toen plaatsvonden in het park, was ‘Influenceur’ van Ascendant Vierge steevast een van de