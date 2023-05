Nog meer Amerikaanse banken in nood

De onrust in de VS houdt aan. Donderdag kelderden opnieuw enkele aandelen van regionale banken: PacWest (-50%), Western Alliance (-40%) en First Horizon (-37%). De handel in sommige aandelen werd zelfs tijdelijk stilgelegd.

De problemen bij PacWest lijken op die van First Republic en ­Silicon Valley Bank, die eerder al in de problemen kwamen. Ook hier staat relatief veel geld gestald dat niet verzekerd is onder het Amerikaanse garantiestelsel. PacWest heeft zich de afgelopen jaren ook niet goed ingedekt tegen een flink stijgende rente.

De banken komen in de problemen omdat ze hun portefeuille zwaar moeten afwaarderen vanwege die hogere rente, en ook omdat heel wat ongeruste vermogende klanten spaargeld weghalen en elders parkeren. Daardoor zien de banken hun goedkope financiering vaak in één klap wegsmelten.

De Amerikaanse centrale bank kondigde woensdag bovendien een nieuwe renteverhoging aan, waardoor beleggers in de VS nog meer bankproblemen vrezen.

De druk op de Amerikaanse autoriteiten om het depositogarantiesysteem voor spaarders op te rekken, neemt ondertussen toe. Waar spaartegoeden in Europa tot 100.000 euro zijn verzekerd, is dat in de VS tot 250.000 dollar. Het idee achter de verhoging is dat het rijke klanten er minder toe aanzet om bij onrust geld weg te halen.