Verontwaardiging na gewelddadig overlijden dakloze Michael Jackson-imitator op New Yorkse metro

In New York is protest uitgebroken na de dood van Jordan Neely. Na een geschil werd de dakloze man door drie omstaanders in een metrostel in bedwang gehouden. Hij kwam daarbij om het leven.

De dertigjarige Neely kwam aan de kost als imitator van Michael Jackson. Met zijn imitaties probeerde hij in de metrostellen geld in te zamelen bij reizigers. Hij was ook regelmatig te zien op Times Square, en was voor New Yorkers een vertrouwd gezicht.

Het incident dateert al van maandag. Op de metro in Manhattan was hij in een heftige woordenwisseling met medereizigers verzeild geraakt. De precieze aanleiding is niet bekend, maar volgens een getuige die het tafereel filmde riep Neely ‘agressief’ dat hij honger en dorst had. Een groep van zeker drie reizigers besloot om hem in bedwang te houden. Neely werd op de grond geduwd en in een houdgreep genomen. Hij verloor het bewustzijn. De hulpdiensten kwamen bij de eerstvolgende metrohalte ter plaatse. Hij werd nog overgebracht naar een ziekenhuis, maar werd daar officieel dood verklaard. Volgens een wetsdokter werd de druk op de nek de dakloze fataal.

Vrijgelaten

Waarom de drie reizigers besloten in te grijpen, is niet bekend. De man die Neely in een wurggreep hield, is een oud-militair. Hij werd even opgepakt, maar is vrijgelaten. Er is hem voorlopig niets ten laste gelegd. De rechter zal moeten uitmaken of het gaat om een strafbaar feit, klinkt het.

De dood van Neely maakt veel reacties los. Bij het metrostation waar Neely werd vastgegrepen, werd al een herdenking georganiseerd. Wat meespeelt is dat Neely een zwarte man was, en de man die hem vasthield wit. Actievoerders vroegen om de man die hem in een houdgreep nam alsnog te arresteren.

De manifestanten droegen borden waarop ze citeerden uit wat Neely geroepen zou hebben. ‘Ik heb geen eten, ik heb geen drinken. Ik heb er genoeg van’, zei hij volgens een ooggetuige.

Een manifestant draagt Neely’s woorden mee. Foto: AP

De voorbije maanden werden daklozen die hun toevlucht zoeken in de metro al vaker in het vizier genomen. Het stadsbestuur spreekt van ‘meer aandacht voor het welzijn van de daklozen’, critici zeggen dat het stadsbestuur hen gewoon wil wegjagen.

Daklozenorganisaties wijzen erop dat de strengere aanpak ertoe leidt dat meer mensen deze kwetsbare groep als een bedreiging zien. Daardoor ‘neemt de kans op dit soort tragedies toe’, stelt de National Alliance to End Homelessness. De voorbije weken waren er ook in Californië en South Carolina aanvallen op daklozen, aldus ABC News.

