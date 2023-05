Ed Sheeran gaat vrijuit: ‘Thinking out loud’ is geen plagiaat

De Britse singer-songwriter Ed Sheeran heeft een veelbesproken rechtszaak gewonnen tegen de rechtenhebbers van de Marvin Gaye-song ‘Let’s get it on’. De jury kwam tot het oordeel dat het Sheeran-nummer ‘Thinking out loud’ geen plagiaat is.

De zaak was aangespannen door de nazaten van Ed Townsend, die de wereldhit ‘Let’s get it on’ samen met Marvin Gaye schreef. De zaak liep al sinds 2018, de klagers mikten op een vergoeding van omgerekend 90 miljoen euro. Het proces liep zes dagen, de jury had na drie uur een verdict klaar.

‘Ik wil graag de jury bedanken’, zei Sheeran bij het verlaten van de rechtbank. Hij vindt dat de uitspraak ‘het creatieve proces van songwriters helpt beschermen’. Hij voegde er nog aan toe dat het ‘onthutsend’ is om ervan beschuldigd te worden iemands nummer te stelen ‘terwijl we zoveel werk steken in onze broodwinning’.

Sheeran had tijdens het proces al onschuldig gepleit. ‘Als u mij schuldig bevindt aan plagiaat, dan ben ik er klaar mee. Dan stop ik’, klonk het. Hij noemde het een ‘belediging’ dat iemand zijn levenswerk als songwriter ‘op deze manier minimaliseert’.

‘Thinking out loud’, uit 2014, is een van Sheerans grootste hits. Volgens de aanklacht zou het nummer de drums, baslijn, melodie, harmonieën en het tempo van de soulklassieker uit 1973 overgenomen hebben. Het ‘harde bewijs’ dat de aanklagers daarvoor al bij het begin van de rechtszaak bovenhaalden, waren amateurbeelden van een concert van Sheeran in Zürich, waar hij een medley maakte van beide songs.

Tijdens het proces voerde Sheeran diezelfde medley net aan als reden waarom het niet om plagiaat gaat. Hij stelde dat hij ‘wel een idioot zou moeten zijn om (bij plagiaat, red.) die medley te spelen voor 20.000 mensen’. Hij wees er ook op dat een heel gelijkaardige akkoordenwisseling in talloze hits te horen is. ‘Je kunt zonder veel moeite van “Let it be” naar “No woman, no cry” en terug.’ Iets wat hij met de gitaar in de hand tijdens het proces demonstreerde.

De verdediging kon overigens dertien nummers opsommen die ouder zijn dan ‘Let’s get it on’, en dezelfde akkoordenwissels gebruiken.

Voor Sheeran is het de derde keer dat hij zich voor de rechter moet verantwoorden wegens vermeend plagiaat. In de eerste zaak, aangespannen door de songwriters van Matt Cardle, kwam hij tot een schikking, iets waar hij nu spijt van zegt te hebben. Een tweede zaak, die Sheeran won, ging over gelijkenissen tussen ‘Oh why’ van Sami Switch en ‘Shape of you’.

