Brussels daklozencentrum Doucheflux sluit tijdelijk de deuren na mesaanval: ‘Het incident te veel’

Het Brusselse daklozencentrum Doucheflux vzw sluit een week lang de deuren. Een gewelddadige mesaanval onder bezoekers doet de organisatie aan de alarmbel trekken.

Het incident waarbij een groep van tien mensen betrokken was, deed zich afgelopen dinsdag voor, vertelt directeur Laurent d’Ursel aan de telefoon. ‘De sfeer in het gebouw was goed. De groep was net teruggekeerd van een bezoek aan het zwembad, samen met een begeleider. Tot ze zich plots met vijf op een andere bezoeker gooiden’, zegt d’Ursel. ‘Er werden twee messen getrokken en een fles werd kapot gegooid.’ De aanwezige personeelsleden konden de gemoederen bedaren, maar het is het incident te veel, klinkt het.

Het dagcentrum – waar Brusselse daklozen onder andere terechtkunnen voor een douche, medische zorgen en een sociale dienst – zal tot en met 10 mei de deuren sluiten om ‘de teams de gelegenheid te geven om uit te rusten en na te denken over oplossingen’.

Doen er zich vaak geweldsincidenten voor?

‘Gemiddeld moeten we drie keer per maand de politie bellen. Er zijn dus wel vaker incidenten in ons centrum, maar de voorbije maanden werd het alsmaar erger. Mocht alleen dit incident zich voorgedaan hebben, dan hadden we nooit gesloten. Het is de druppel die de emmer doet overlopen. Personeelsleden vertellen me dat ze het niet meer zien zitten. Dit is geen tijdelijke situatie meer, maar een echte crisis. Daarom trekken we aan de alarmbel.’

Wat moet er volgens jullie gebeuren?

‘We weten dat er geen simpele oplossing voor dit probleem is. We hebben een uitnodiging verstuurd naar andere organisaties die actief zijn in de Zuidwijk om samen te zitten. Niet alleen wij kampen met problemen. Dit overstijgt onze organisatie. Samen met de andere organisaties willen we dinsdag een gezamenlijke tekst schrijven, waarmee we naar lokale en regionale overheden kunnen stappen. Iedere organisatie heeft andere noden. Voor onze organisatie zijn er vier bijkomende werknemers noodzakelijk. Zo is er in onze foyer, waar er soms tot 80 bezoekers tegelijkertijd zijn, geen permanentie. Vrijwilligers bemannen vaak de zaal, maar zij hebben niet altijd de gepaste opleiding. Ook aan het onthaal en aan de douches missen we nu iemand.’

Sluiten jullie volledig de deuren?

‘Niet helemaal. Tot woensdag 10 mei is het niet mogelijk om in de foyer te verblijven. Reeds gemaakte afspraken, zoals bij de sociale dienst en de kinesist, blijven wel gelden. Voortaan zullen we ook alleen aan mensen met een lidkaart toegang verschaffen tot ons gebouw.’

