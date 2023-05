Niet Kiev, maar Washington zat achter de droneaanval op het Kremlin. Dat is alvast het nieuwe discours in Moskou. Daarmee geeft Rusland opnieuw de boodschap dat de oorlog in Oekraïne ook een oorlog is tegen de VS.

Wie is de grootste vijand van ­Rusland: het fascistische regime in Kiev of de imperialisten in ­Washington? Hoe langer de oorlog in Oekraïne duurt, hoe meer ­Moskou in de richting van de Amerikanen wijst ...