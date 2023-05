Peter De Roover: ‘Ware liefde overstijgt ideeën’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Hoffelijkheid (1)

Philippe Close (PS), burgemeester van Brussel, is samen met Pascal Smet (one.brussels/Vooruit), de Brusselse staatssecretaris bevoegd voor Internationale Relaties, naar Kiev afgereisd om het Kiev Investment Forum bij te wonen. Op dat forum werken verschillende steden samen om de heropbouw van de Oekraïense hoofdstad voor te bereiden. Nadat Brussel in november 2022 zelf het forum mocht organiseren, is het nu de beurt aan Kiev. Close en Smet zullen tijdens hun bezoek verschillende hooggeplaatsten ontmoeten onder wie de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, de Oekraïense minister van Cultuur en de burgemeester van Kiev. President Volodimir Zelenski zullen ze niet ontmoeten want hij zit momenteel bij de Noorderburen in Den Haag. Die eer was voor premier Alexander De Croo (Open VLD), die ook in Den Haag zit.

Fusie

‘Wanneer zijn de “fusiegesprekken” tussen jullie eigenlijk begonnen?’, vraagt Dag Allemaal aan Peter De Roover (N-VA) en Els Van Doesburg (N-VA) over hun liefde. Het antwoord op die vraag leert ons dat zij de eerste stap heeft gezet, dat hij dacht dat het een grap was, maar dat de gevoelens toch wederzijds bleken te zijn. Van Doesburg was op dat moment zijn parlementaire medewerker en kon omwille van de relatie die functie niet meer uitoefenen. ‘Toen kwam er echter een opening in het schepencollege, na het wegvallen van Fons Duchateau’. Vandaag is ze nog steeds schepen in Antwerpen. Dat ze beiden deel uitmaken van dezelfde politieke partij maakt hun relatie, naar eigen zeggen, makkelijker. ‘Ware liefde overstijgt ideeën, maar het maakt het er niet makkelijker op als je ook thuis in oppositie moet gaan’, vindt De Roover.

Hoffelijkheid (2)

De oorlog in Oekraïne woedt nog steeds onverbiddelijk en ook Philippe Close en Pascal Smet zullen dat tijdens hun bezoek aan Kiev geweten hebben. Rond twee uur ’s nachts ging het luchtalarm af, waarna de politici naar de schuilkelder moesten vluchten. Daar hebben ze de rest van de nacht doorgebracht. ‘Ik heb geluk gehad, want ik was snel beneden en had dus een bed. Anderen moesten slapen op stoelen of op de grond’, schrijft Pascal Smet op Facebook.

Korps

Theo Francken krijgt zaterdag hoog bezoek in zijn Lubbeek. Niemand minder dan Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en federaal vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) zakken dan af naar het Hageland. Ze zullen officieel het Vrijwilligerskorps van Lubbeek oprichten. Alle afgestudeerde vrijwilligers krijgen van de prominenten een officieel certificaat en een veiligheidsvestje met daarop het logo van ‘Vrijwilligerskorps Lubbeek’ geprint. Dat korps zal als tweedelijnshulp ingezet worden bij ‘rampen en calamiteiten’. ‘Hopelijk kent dit project navolging in de rest van het land’, aldus Francken.