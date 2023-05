Vanaf vandaag presenteert Weekblad op pagina 3 wekelijks een beeldcolumn van de Nederlandse cartooniste Jip van den Toorn. ‘Het enige wat ik nodig heb in het leven is mijn iPad, mijn hond en een schone onderbroek.’

Cartoonisten zijn nog steeds vaker wel dan niet mannen. Gelukkig komt daar verandering in: vorig jaar was het in volle vaart aanstormende talent Jip van den Toorn (1993) de jongste tekenaar ooit en de ...