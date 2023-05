Tsjetsjeense IS-aanhangers opgepakt op verdenking van terrorisme

De politie viel vandaag binnen op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen en Gent in het kader van een onderzoek naar terrorisme. Zeven personen, de meesten met Tsjetsjeense roots, werden meegenomen voor verhoor.

Volgens het federaal parket was de groep ‘nog op zoek naar wapens’. Een welomlijnd doelwit zou er ook nog niet zijn geweest. ‘Ze wilden een instituut in België aanvallen’, zegt Eric Van Duysse van het federaal parket. ‘Er was sprake van de Navo-gebouwen, maar op dit moment lijken die plannen niet erg concreet.’ Bijna alle verdachten hebben Tsjetsjeense roots, drie van hen hebben ook de Belgische nationaliteit. Ze behoren tot een groep die fervent aanhanger is van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Enkele onder hen hebben in het verleden al veroordelingen opgelopen voor kleinere feiten.

‘Er waren drie huiszoekingen in Roeselare, drie in Menen, en huiszoekingen in Oostende, Wevegem en Gent’, meldt het federaal parket nog. In een aantal gevallen werden daarbij de speciale eenheden van de federale politie ingezet.

De zeven opgepakte personen zullen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die beslist over een eventuele aanhouding. Mogelijk worden ze in verdenking gesteld voor poging terroristische moord, deelname aan de activiteiten van een terroristische groep en voorbereiden van een terroristische aanslag.

‘Op korte tijd gaat het om de derde cel die we ontmantelen die van plan was om een terroristische aanslag te plegen in België’, zegt Eric Van der Sypt van het federaal parket aan VRT. ‘Dat is onrustwekkend. We zien dat er in bepaalde milieus heel snel geradicaliseerd wordt.’

Eind maart werden tijdens onderzoeken naar cellen in het Brusselse en het Antwerpse acht personen opgepakt, van wie er zeker vijf werden verdacht van de voorbereiding van terroristische aanslagen. Die plannen waren al vrij gevorderd, een van de mogelijkheden was een aanslag op Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Ook toen ging het om jonge mensen die op korte tijd radicaliseerden, soms op slechts enkele weken tijd. ‘Dat maakt het moeilijker om sneller zicht te krijgen op terreurcellen’, verklaarde het parket toen.

Dreigingsniveau wijzigt niet

In een mededeling over het onderzoek spreekt antiterreurdienst Ocad van een ‘disruptieve actie in een dossier van extremisme’. ‘Dankzij een goede samenwerking tussen politiediensten, inlichtingendiensten, het Ocad en het parket is er disruptief tussengekomen in een dossier rond jihadistisch extremisme’, klinkt het. ‘De bevoegde diensten hadden de situatie steeds onder controle. Het algemene dreigingsniveau voor België blijft behouden op niveau 2 op een schaal van 4. Dit betekent dat de dreiging als gemiddeld wordt beschouwd. Het Ocad evalueert de situatie op een permanente basis en blijft in contact met zijn partnerdiensten.’

Lees ook