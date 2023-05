Lezers over de rave in Limburg: ‘Tomorrowland is gewoon pokkeduur’

Anouk De Visser Medewerker Opinie

Betreding van privéterrein, het verstoren van een natuurgebied, en drugsgebruik? Het is duidelijk dat de ravers niet wars zijn van wetsovertredingen. Toch was dat niet voor iedereen een reden om de rave af te keuren. Een derde van de vele honderden lezers die reageerden, stond achter de stelling: ‘Een feest als dat in Brustem moet kunnen, de ravers vierden gewoon het leven.’

Er is geen vrijheid meer om eens goed los te gaan. Juist daarom trokken veel ravers dit weekend naar Limburg, om te ontsnappen aan de gevangenis van de regelneverij. Toch zijn die regels er juist om dit soort evenementen voor iedereen leuk te houden, zeggen sommigen. In overleg met het lokale bestuur kan men omwonenden waarschuwen en een geschikte locatie vinden, zodat we ons collectieve jeugdtrauma van eenzame Bambi die zijn moeder verliest niet hoeven te herleven.

Bekende festivals, zoals Dour, Rock Werchter en Tomorrowland zijn te duur en daardoor ontoegankelijk voor muziekliefhebbers die geen ticket kunnen betalen. Raak je er wel binnen, dan sta je een halfuur in de rij voor de toiletten en veel te dure versnaperingen, is de teneur van de voorstanders. Zo’n free rave toont aan dat een festival ook zonder winstbejag kan. ‘Als organisator in de Gentse techno scene, kan ik alleen maar blij zijn over de free in Brustem. Het is veel te duur om evenementen te organiseren. De balans tussen het commerciële en het gevoel van gemeenschap is de dag van vandaag soms erg ver weg’, getuigt iemand. Ravers lenen hun eigen geluidsinstallaties uit, of kopen ze met de hele groep aan, via crowdfunding. Mocht die saamhorigheid en teamspirit naar grote festivals als Werchter en Tomorrowland overslaan, dan konden we misschien een gulden middenweg vinden. Lezers vragen zich wel af wie er na zo’n gratis rave opdraait voor de kosten van schoonmaak en natuurbehoud. Bij een officiële organisatie is er een verantwoordelijke, maar nu de ravers – net als de bosbewoners – het terrein zijn ontvlucht, zijn de kosten voor de maatschappij, klinkt het in de reacties.

Je kunt een rave beter in een of andere verlaten loods organiseren, suggereert een lezer. Maar die zijn te duur, waardoor je entreeprijzen moet vragen. ‘Daar gaat je toegankelijkheid.’ En zelfs in zo’n loods moet je ook nog altijd voldoen aan veiligheidsnormen, decibellimieten en sluitingsuren. En dat zijn juist de regels waaraan de ravers willen ontsnappen. Bovendien, vreest hij, binnen een wettelijk kader zou er te veel geld aan de strijkstok blijven hangen. Een gratis rave, daarentegen, is een plaats waar zorgzaamheid en saamhorigheid zegevieren. Als er niet een verantwoordelijke is, doet iedereen zijn best om de veiligheid, properheid en goede sfeer te behouden. Al geloven niet alle tegenstemmers daarin.

Zowel voor- als tegenstemmers van de stelling zijn begaan met de dieren die het slachtoffer zijn van de rave. Een natuurgebied in het broedseizoen is simpelweg geen geschikte plaats voor een rave, vond ook Wesley: ‘Ik ben niet akkoord met de locatie (waardevol natuurgebied) en het drugsgebruik. Maar stiekem vind ik het mooi te zien dat de gigantische commerciële bedrijven met hun belachelijk hoge prijzen in de evenementensector een neus wordt gezet.’ Myriam staat cynisch tegenover de ravende ‘natuurliefhebbers’: ‘Deze ravers hadden de dag van hun leven, maar namen het leven van wezens die ze op de 363 andere dagen van het jaar verdedigen als veganist, vegetariër of klimaatactivist.’