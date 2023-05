Taghi-advocaat Inez Weski nog dertig dagen langer in voorarrest

Inez Weski wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi. Ze zou informatie hebben doorgespeeld voor Taghi, die in de Extra Beveiligde Inrichting zit.

Strafrechtadvocaat Inez Weski, die twee weken geleden werd aangehouden, blijft nog eens dertig dagen in voorarrest. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam donderdag. Weski, die momenteel alleen contact mag hebben met haar eigen advocaat, wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van haar voormalige cliënt, de drugsbaas Ridouan Taghi. Weski vertegenwoordigde Taghi tot voor kort in het Marengo-proces, een van de grootste strafzaken in de Nederlandse geschiedenis. Na haar arrestatie legde ze de verdediging neer.

Volgens het Nederlandse openbaar ministerie zou Weski (68) informatie hebben doorgespeeld voor Taghi toen hij in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zat. Dat zou justitie hebben opgemaakt uit berichten tussen Taghi en zijn familieleden, waarin Weski meermaals genoemd wordt. Het is onduidelijk of ze onder druk werd gezet door de bende van Taghi om mee te werken.

Andere advocaat veroordeeld

Eerder al werd een andere advocaat van Taghi, zijn neef Youssef, aangehouden en veroordeeld tot 5,5 jaar cel om vergelijkbare redenen. Justitie zou gewacht hebben met het aanhouden van Weski om de Marengo-zaak geen vertraging op te laten lopen. Dat is niet gelukt; na de eerdere verlenging van het voorarrest met twee weken, vroegen twee andere Marengo-advocaten uitstel aan van de geplande zitting.

