Covid blijft Jumbo-Visma achtervolgen: ook Van Emden past voor Giro

Pech blijft het team van Primoz Roglic achtervolgen. Jumbo-Visma moet na het positieve covidresultaat van Jos van Emden opnieuw sleutelen aan de Giro-selectie.

Eerder vielen wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss en de ervaren knecht Robert Gesink uit met corona. Hun vervangers waren Rohan Dennis en Jos van Emden. Maar nu valt die laatste zelf uit door ... covid.

Om het nog wat complexer te maken: zijn vervanger wordt Sam Oomen, de Nederlander die Luik-Bastenaken-Luik miste door corona. Als dat maar goedkomt voor speerpunt Primoz Roglic.

‘Natuurlijk is dit een domper’

Het Sloveense speerpunt moest uiteraard al meteen ingaan op deze kwestie tijdens zijn persconferentie. ‘Ik ga niet liegen, dit is een serieuze domper. We staan hier niet aan de start met de ploeg die we voor ogen hadden, maar we zullen er mee moeten omgaan. Ik heb vertrouwen in de vervangers en ik hoop gewoon voor het beste. We zullen voorzichtig moeten zijn om niet nog meer jongens te verliezen.’

