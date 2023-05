Opnieuw twee kleinere Amerikaanse banken in problemen

De onrust op de Amerikaanse bankenmarkt houdt aan. Donderdag kelderen in de VS opnieuw enkele aandelen van regionale banken: PacWest (-37 procent) en First Horizon (-50 procent).

Na de redding van First Republic Bank – waarvan de activa maandag voor een prikje werden overgenomen door bankreus JPMorgan – keerde de rust in de VS maar heel even terug. Beleggers vrezen nog altijd voor de financiële gezondheid van sommige regionale banken in de VS en zijn duidelijk op zoek naar de volgende zwakke schakel.

Snel gestegen rente

Veel regionale banken in de VS hebben last van de snel gestegen rente, die op meerdere manieren hun winstmodel ondermijnt. Daardoor gingen al vier regionale banken in de VS overkop, met Silicon Valley Bank als eerste. De banken komen niet alleen in de problemen omdat ze hun portefeuille zwaar moeten afwaarderen, maar ook omdat heel wat vermogende klanten in de VS het gros van hun spaargeld weghalen en deels parkeren bij geldmarktfondsen die meer rente aanbieden. Daardoor zien ze hun goedkope financiering vaak in één klap wegsmelten.

Woensdagavond kondigde de Amerikaanse centrale bank bovendien een nieuwe renteverhoging aan. Ondanks de sussende woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell – die benadrukte dat de Amerikaanse banken stevig en veerkrachtig zijn – lijkt de nervositeit bij veel beleggers daardoor nog toe te nemen.

Bloed geroken

Een van hun nieuwe doelwitten is de Amerikaanse regionale bank PacWest, wier aandeel woensdag na beurs al met 60 procent kelderde. Het aandeel staat al dagen zwaar onder druk en bij de start van de beurshandel donderdag zette de bank uit Los Angeles haar koersduik (-37 procent) gewoon verder. Beleggers lijken bloed te hebben geroken nadat de regionale bank woensdag via een persbericht had laten weten ‘geen ongewone uitstroom van deposito’s te hebben gezien’ na de recente redding van First Republic.

Omdat beleggers het aandeel nadien alsnog massaal dumpten, kondigde PacWest, de nummer 59 op de ranglijst van Amerikaanse banken, vervolgens haastig aan dat het ‘alle strategische opties overweegt om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren’. Volgens Reuters ligt daarbij zowel een verkoop, een fusie of een kapitaalverhoging op tafel.

Beleggerspaniek

Toen donderdagmiddag bekend werd dat twee andere banken – het Amerikaanse First Horizon en de Canadese Toronto Dominion Bank (TD) – hun geplande miljardenfusie afblazen, werkte dat nog meer beleggerspaniek in de hand. Het aandeel van First Horizon crashte bij opening op zijn beurt met 50 procent. De aankondiging dat de Canadese fusiepartner TD in eigen land simpelweg geen goedkeuring kon krijgen voor de deal en nu 200 miljoen dollar schadevergoeding zal betalen aan First Horizon, kan blijkbaar de markt niet geruststellen.

