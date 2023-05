In de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg is donderdagmiddag een deel van een huis ingestort. Er vielen als bij wonder geen gewonden. De bejaarde bewoonster was nochtans thuis.

Opschudding in de Verkortingstraat toen donderdag iets voor 12.00 uur het dak en de eerste verdieping van een rijhuis instortten. Als bij wonder vielen er geen gewonden, de bejaarde bewoonster was nochtans thuis. Ze werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Waarschijnlijk ligt de oorzaak bij funderingswerken naast het ingestorte huis. Daarbij zou een aanpalende muur verschoven zijn en een deel van de woning ingestort. ‘Verder onderzoek moet daar uitsluitsel over geven’, zegt Matto Langeraert, woordvoerder van de politie. ‘De stadsarchitect komt ter plaatse om de stabiliteit van de aanpalende woningen te bepalen. De brandweer is ook ter plaatse.’

De straat is afgezet voor alle verkeer. De brandweer laat weten dat er geen gevaar is voor de onmiddellijke omgeving, maar dat het getroffen huis onbewoonbaar is.