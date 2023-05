Een kleinere renteverhoging volstaat dit keer voor de ECB

Zoals verwacht heeft de ECB de rente met een kwart procentpunt verhoogd.

De ECB lijkt ervan uit te gaan dat in de strijd tegen de inflatie het ergste achter de rug is. Tenminste, dat valt af te leiden uit de omvang van de renteverhoging die ze vandaag bekendmaakte. Het is het kleinste rentesprongetje sinds de centrale bank in de zomer van vorig jaar met de renteverhogingen is begonnen. Sindsdien is de rente zes maal verhoogd, telkens met een half of driekwart procentpunt. Nu achten de monetaire beleidsmakers een kwart procent voldoende.

Ze kunnen die beslissing onderbouwen met de vaststelling dat de inflatie in de eurozone wat aan het afkoelen is. Abstractie makend van de volatiele prijzen voor energie en verse voeding, ging de kerninflatie in april licht naar beneden, zo maakte Eurostat deze week bekend. Bovendien bleek uit het overzicht van het bancaire kredietbeleid dat de banken strenger zijn geworden met het toekennen van leningen. Dat is precies wat de ECB wil: minder economische activiteit betekent dat de vraag naar goederen en diensten wat vermindert en dat de prijzen minder snel stijgen.

In lijn met de Fed?

Op het oog ligt de beslissing van de ECB in lijn met die van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank besliste woensdagavond om ook een kwart procentpunt aan zijn beleidsrente toe te voegen. Maar toch zijn er verschillen. De markten gaan ervan uit dat de Fed aan het eind van de rentecyclus is gekomen, en dat de rente wellicht niet of niet veel meer omhoog hoeft. In Europa ligt dat anders. De inflatie is er met 7 procent ook nog een stuk hoger dan in de VS, waar het cijfer nu rond 5 procent zit.

Ook de context is anders: de Fed moet meer dan de ECB rekening houden met het fragiele bankenlandschap. Een te sterke renteverhoging zou meer banken in de problemen kunnen brengen. In Europa is dat risico minder groot.

‘Dit is nog niet het moment om te stoppen met renteverhogingen’, zei ECB-hoofdeconoom Philip Lane vorige week, verwijzend naar de bijeenkomst van vandaag. ‘Wat de toekomst betreft: ik heb geen kristallen bol. Het zal afhangen van de economische gegevens.’

