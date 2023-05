Wat eten we deze week? Bloemkoolrisotto, bruschetta, bakbanaan: gerechten waarmee je extra hartjes wint

Aanstaande vrijdag komt er een nieuw avontuur uit in de reeks Zelda-games. Een mooie gelegenheid om inspiratie te putten uit de gerechten die je in dat videospel maakt. Je hoeft geen gamer te zijn om extra hartjes te voelen na het eten van groenterisotto, gebakken paddenstoelen, gebak met fruit, vis op Japanse wijze of elfendrank.

Lotte Alsteens

MAANDAG

Het beste van mozzarella, verbeterd

Een topgespreksonderwerp voor een lang uitgesponnen diner met vrienden: mocht je slechts drie ingrediënten meenemen naar een onbewoond eiland, welke zouden dat dan zijn? Voor mij zijn het bloem, tomaat en mozzarella. Of burrata, want dan is de smeuïgheid op mijn pizza of bruschetta gegarandeerd. Het is een geniale vondst om het beste van een goede mozzarella (de zachte binnenkant) te accentueren met room. Was een vierde ingrediënt toegestaan op ons eiland, dan waren het overigens paddenstoelen.

DINSDAG

Krokante kip van de eeuwige chef

Hij heeft wat plaats moeten ruimen voor Yotam Ottolenghi, maar geen kok is al zo lang, zo prominent aanwezig op mijn kookboekenschap als Jamie Oliver. Hij maakt het dan ook allemaal: van Italiaans tot Aziatisch, van vettig tot gezond, van snel tot traag gegaard. Zoek je een recept, dan volstaat het meestal om ‘gerecht + Jamie Oliver’ te googelen. Zoals deze kip curry, die weer een originele manier is om een klassieker te herontdekken.

WOENSDAG

Hartig koken met banaan en limonade

Wie een beetje een culinair avonturier is, zal ongetwijfeld al de drang gevoeld hebben om aan de slag te gaan met wat een Afrikaanse voedingswinkel uitstalt. De bakbanaan is een klassieker in de groentebakken op de stoep. Veel avontuurlijker dan wat de Zuid-Amerikaanse Surinamers met deze hartige bananen doen, wordt het niet: er staat 7Up op het ingrediëntenlijstje.

DONDERDAG

Pomton met zoute kick

Pompelmoessap met tonic of Gini. Het lijkt wel alsof elke streek er een andere benaming voor heeft. Hier in de oostrand van Brussel zeggen we een ‘chose’, maar daar moet ik in de rest van Vlaanderen niet mee afkomen. Een ‘pomton’ zou de correcte benaming zijn. Goed om te weten, want niets kan zo veel deugd doen op een warme dag als deze bitterzoete drank. En in dit recept zorgen we zelfs voor een zout accent. Veel dichter bij de elfendrank van Zelda zullen we niet komen.

VRIJDAG

Een eenvoudige Japanse explosie

Als we ons deze week laten inspireren door Zelda, dan zeker ook door Japan, waar Nintendo huist. Weinig landen die zo veel kunnen doen met zo weinig ingrediënten. Ik heb in de koelkast een (te) grote pot misopasta staan, die ik gebruikt heb om vleesvervangers te maken. Dit recept helpt me er vanaf: als ik nu nog zalm en spinazie koop, heb ik meteen alles in huis om te verrassen met een smaakexplosie.

ZATERDAG

Saai gebak dat verrast in de mond

Wie jonge kinderen heeft, heeft ongetwijfeld schoolfeesten in het verschiet. Moet je de schoolkas spijzen via gebak voor het dessertenbuffet? Appelcake is op het eerste gezicht niet de populairste keuze in een tijdperk van veelkleurige cupcakes, maar wie deze proeft, passeert nog eens langs de kassa. Het zit hem in wat je niet ziet: de kruiden en de sappigheid.

ZONDAG

Bloemkool met kaas, zonder kaassaus

Het is misschien omdat ik ze associeer met warme kaassaus en aardappelgerechten, maar voor mij is bloemkool een wintergroente. Een misvatting, want deze knoestige alleskunner is op haar best in de lente en de zomer. En vergeet de kaassaus, meng ze in iets als een risotto met salie en je waant je nu al op vakantie in Italië.

