Bijna 150 jobs bedreigd bij onlinewinkel Unigro

Bij onlinewinkel Unigro uit Sint-Niklaas is woensdag de intentie aangekondigd om de activiteiten stop te zetten. Er staan 141 banen op de tocht, meldt het bedrijf in een persbericht.

Unigro is al enkele jaren verlieslatend. Volgens het bedrijf werden allerlei scenario’s bekeken om weer winstgevend te kunnen worden, maar werd geen realistisch alternatief gevonden: ‘Om de negatieve trend te keren, zou Unigro zijn jaaromzet bijna moeten verdubbelen, wat niet haalbaar is.’

Unigro-topman Yves Moens spreekt van verschillende problemen waarmee de onlinewinkel kampt. ‘Ten eerste zijn we actief in een markt met steeds meer concurrentie, grote druk op de prijzen en dienstverlening, en bekende grote spelers zoals Amazon.com en – dichter bij huis – Bol.com. Ten tweede blijven onze structurele kosten veel te hoog ten opzichte van onze omzet. En ten derde weegt het ongunstige economische klimaat op de koopkracht van de consument.’

‘We beseffen dat deze aankondiging hard aankomt bij onze medewerkers en hun gezin’, voegt Moens toe. ‘Doorheen het hele proces willen we een constructieve dialoog aangaan met onze sociale partners en we verwachten dat we een gepaste oplossing zullen vinden in het belang van alle betrokken medewerkers.’

De onlinewinkel verkoopt in België en Luxemburg een hele resem producten, gaande van meubels en beddengoed, over huishoudtoestellen, smartphones en computers, tot games, babyspullen, verzorgingsproducten, tuingereedschap en fietsen. Unigro maakt deel uit van de Duitse e-commercespeler Otto Group.

Lees ook