Uitgedrukt per inwoner, is de Belgische staatsschuld de hoogste van Europa. Wereldwijd op kop: de Verenigde Staten, waar elke inwonder gemiddeld 74.510 dollar meetorst.

Op de kop af 53.280 dollar, of 48.199 euro. Zoveel bedraagt de Belgische staatsschuld per hoofd van de bevolking. In geen enkel Europees land staan de inwoners dieper in het krijt, zo blijkt uit een overzichtstabel ...