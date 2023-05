Een bakbanaan is minder zoet dan een andere banaan, waardoor je ze goed kunt gebruiken in hartige gerechten. Hier krijgt ze een zoet krokant korstje en wordt ze opgepept door een pittige pindasaus. In Suriname laten ze de pindasaus stevig inkoken en strijken ze die op de beignet, zodat elke portie hapklaar is.

Ingrediënten (voor 4 personen)

2 rijpe bakbananen (die herken je aan hun stevige groengele schil)

150 g zelfrijzend bakmeel (of gewone bloem met ½ tl bakpoeder)

½ tl zout

250 ml 7Up of een andere kleurloze limonade (wil je het niet te zoet, gebruik dan spuitwater – wel lekker om dan nog 1 tl suiker aan het beslag toe te voegen)

100 g pindasambal (dit is een mix van pinda, zout, suiker, kentjoer, tamarinde, knoflook en peper, en kun je kopen in een pakje in de Afrikaanse winkel)

100 ml water

Zonnebloemolie

Bereiding

1. Haal de schil van de bakbananen. Snijd ze in plakken van een halve centimeter. Meng de bloem met het zout en de 7Up tot een dik beslag. Laat even rusten.

2. Doe de pindasambal samen met het water in een sauspan. Zet op een matig vuur en roer stevig door. Laat pruttelen en roer af en toe tot je een smeuïge pindasaus krijgt.

3. Verhit in een pan met dikke bodem goed wat zonnebloemolie: zo’n centimeter of twee. Als de olie heet is, haal je een stuk bakbanaan door het beslag en fruit in de hete olie. Herhaal dit tot de pan vol ligt. Draai met een tang de beignets, zodat ze gelijkmatig bruinen.

4. Als ze overal goudbruin zijn, haal je ze uit de pan. Leg ze op een stuk keukenpapier om uit te lekken. Laat even afkoelen en serveer met de pindasaus.

Recept: Evita Aside, Johanna Goyvaerts en Barbara Serulus

Foto: Eefje De Coninck en Senne Van der Ven

