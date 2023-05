Een appelcake is een schijnbaar banaal gebak dat kan schitteren in zijn eenvoud, als het goed wordt gemaakt: kruidig, krokant aan de randjes en sappig binnenin.

Ingrediënten

175 g boter, zacht

150 g suiker (witte suiker of blonde rietsuiker)

3 eieren

100 g volle yoghurt

150 g bloem (witte tarwe- of speltbloem of licht volkorenmeel)

1 tl bakpoeder

50 g amandelpoeder

Snufje zout

½ tl kaneel

½ tl kardemom

¼ tl nootmuskaat

4 kleine appelen (lekkere friszure eetappelen werken het best)

Een snuf extra suiker

om over de cake te strooien voor hij de oven in gaat

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 170 °C.

2. Meng de zachte boter met de suiker tot een romig, luchtig geheel. Dat kan met de hand of in een keukenmachine met het klopper-opzetstuk.

3. Voeg een voor een de eieren toe aan het botermengsel en roer goed tot ze zijn opgenomen. Meng ook de yoghurt eronder, samen met het zout en de kruiden.

4. Meng nu de (gezeefde) bloem, het bakpoeder en het amandelpoeder onder het beslag.

5. Schil de appelen, haal het klokhuis eruit en snijd ze in partjes.

6. Stort het beslag in een ingevette of met bakpapier beklede bakvorm (een cakevorm, springvorm of een vierkant bakblik werken allemaal) en duw de partjes appel in het beslag. Bestrooi met wat suiker en plaats in de voorverwarmde oven.

7. Bak 50 minuten en test dan of de cake gaar is met een priem of satéprikker: komt die er proper uit, dan is de cake binnenin helemaal doorbakken. Als dat niet zo is, geef hem dan nog 5 à 10 minuten extra tijd in de oven.

Recept: Barbara Serulus

Foto: Tine Lejeune

