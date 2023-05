Tatoeages zijn nog zelden vrijblijvende versiersels. Steeds vaker zijn ze getuigen van menselijk verdriet, onverwachte pijn, van nieuw geluk of een markante verandering in het leven. En dus vragen wij ons af: wat voor wijsheden vergaart zo’n tattooartiest tussen die vier muren?

Er gebeurt veel in een tattoostudio. Veel meer dan inkt aanbrengen op de huid. Het is zo stilaan een plek geworden waar het leven even halt houdt. Waar er wordt nagedacht over leven en zijn, waar er levensverhalen ...