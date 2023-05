Zelfgemaakte kip-in-een-korstje is vele malen lekkerder dan de voorgepaneerde varianten. Panko - de Japanse versie van broodkruim - is daarbij een must: het is grover en tegelijk vederlicht en doet alles extra hard kraken.

Ingrediënten (voor vier personen)

4 kipfilets van 150 g elk

250 ml karnemelk

2 volle tl kerriepoeder

2 tenen knoflook

120 g panko paneermeel

1 mok basmatirijst (300 g)

25 g santen (kokoscrème)

2 liter zonnebloemolie, om in te frituren

Voor de saus

1 ui

2 tenen knoflook

5 cm verse gember

1 middelgrote wortel

1 bos verse koriander (30 g)

olijfolie

1 tl (van elk) garam masala, medium currypoeder, gemalen kurkuma

2 volle el bloem

1 volle tl mangochutney

Voor de pickles

1 rode ui

1 citroen

1 verse rode peper

Bereiding

1. Druk de kipfilets met je hand plat en leg ze in een kom. Giet er de karnemelk over, voeg het currypoeder en een snufje zeezout toe, pers er de knoflook bij en hussel ze door elkaar. Dek de kom af en zet de filets minstens 2 uur, maar liefst een hele nacht in de koelkast. Strooi het paneermeel op een schaal. Haal de kipfilets uit de kom, laat ze even uitlekken, haal ze met beide kanten door het paneermeel en druk ze stevig aan. Zet ze in de koelkast tot je zover bent.

2. Pel voor de saus de ui en knoflook, schil de gember en wortel, en snij ze samen met de koriandersteeltjes (bewaar de blaadjes) fijn. Zet ze met 1 eetlepel olijfolie en de specerijen in een grote pan op matig laag vuur en blijf 15 minuten regelmatig roeren, of tot ze beginnen te karamelliseren. Roer er eerst de bloem en dan de chutney door. Giet er 800 ml kokend water bij en laat al roerend 15 minuten pruttelen, of tot de saus een mooie consistentie heeft. Proef en voeg zo nodig nog wat mangochutney toe.

3. Doe intussen 1 mok rijst met 2 mokken kokend water en een flinke snuf zout in een middelgrote pan. Breek de santen in stukjes en roer ze erdoor. Breng aan de kook, roer, en laat 10 minuten met deksel koken, of tot het water geabsorbeerd is. Draai het vuur uit en laat de rijst afgedekt staan. Maak de pickles door de rode ui te pellen en in flinterdunne ringen te snijden. Doe ze met de geraspte citroenschil in een kom, pers er het sap over en doe er een flinke snuf zout bij. Verwijder de zaadjes uit de rode peper, snijd hem in smalle reepjes, doe ze in de kom en meng alles goed.

4. Vul een zware pan voor iets minder dan de helft met zonnebloemolie – 8 cm is ideaal, maar nooit verder dan halverwege – en zet op matig hoog vuur. Check met een thermometer of de olie goed is (170°C), of gooi een stukje aardappel in de pan en wacht tot het goudbruin is – dan kun je aan de slag. Leg de kipfilets voorzichtig in de olie, frituur ze 8 minuten, of tot ze goudbruin en gaar zijn, en laat ze op keukenpapier uitlekken. Je kunt ook 2 eetlepels olijfolie in een grote, koude koekenpan met antiaanbaklaag op matig vuur sprenkelen, en de filets in totaal 10 minuten bakken, of tot ze goudbruin en gaar zijn. Keer ze na 6 minuten om en sprenkel dan nog 2 eetlepels olie in de pan.

5. Schep voor het serveren een kwart van de rijst in een kleine kom, druk stevig aan, stort het bolletje rijst op een bord en herhaal dit met de rest van de porties. Leg de kipfilets naast de rijst, schep de saus erover en strooi er wat pickles en korianderblaadjes over.

Recept: Uit ‘Jamie’s food fight club weekend kookboek’ van Jamie Oliver

Foto: David Loftus

Lees ook