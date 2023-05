We eten rauwe zalm in sushi en aanverwanten, dus wees niet bang voor een glazig gebakken filet. Maar heb je vis toch liever wat gaarder (en droger), bak de zalm dan 1 à 2 minuten langer dan hieronder beschreven.

Ingrediënten

125 gr boter, op kamertemperatuur

25 gr misopasta of naar smaak

1 theel. fijn geraspte schil van een biologische citroen

1 theel. citroensap

250 gr spinazie

2 sjalotjes

1 teentje knoflook

4 eetl. olie voor het bakken

zout

4 repen zalmfilet van ca. 150 gr per stuk (panklaar, zonder graten)

Bereiding

1. Roer de bijna zachte boter met de misopasta, de fijn geraspte citroenschil en het citroensap tot een glad mengsel. Leg het midden op een stuk huishoudfolie. Rol de folie strak op, zodat er een rol ontstaat, en draai de zijkanten zoals bij een toffee. Leg de rol in de koelkast.

2. Maak de spinazie schoon, was de blaadjes en laat ze uitlekken in een vergiet. Pel en snipper de sjalotjes en het teentje knoflook. Verhit 1 eetlepel olie in een grote pan en fruit de sjalot en knoflook erin tot ze glazig zijn. Voeg de spinazie toe. Strooi er zout op en schep de blaadjes spinazie om tot ze geslonken zijn. Voeg zo nodig nog wat zout toe en houd de spinazie warm.

3. Gril de repen zalmfilet boven hete kooltjes of bak ze in een pan met een antiaanbaklaag in 3 eetlepels olie. Reken 3 tot ­4 minuten per kant. Breng de gegrilde of gebakken zalm op smaak met zout en leg er misoboter op. Serveer de zalm op een bedje van spinazie.

4. Tip: als je de zalm volgens het recept bereidt, blijft hij vanbinnen glazig, zoals je op de foto ziet. Wil je de zalm iets gaarder, gril of bak hem dan 1-2 minuten langer.

Recept: Uit ‘Mijn Japanse keuken’ van Stevan Paul

Foto: rr

