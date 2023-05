Seks is de belangrijkste bijzaak ter wereld, en toch voelen we vaak ongemak en schaamte. Over wat we denken, of doen, of denken te moeten doen. Tijd om dat gesprek te openen, vindt Eva Berghmans. In deze aflevering: met een blinddoek om leer je vooroordelen over m/v/x uit te schakelen.