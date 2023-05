Tegenwoordig kan je taleggio in de supermarkt vinden, maar mocht dat niet het geval zijn, dan kan je deze risotto ook maken met blauwschimmelkaas zoals gorgonzola dolce. De combinatie met noten is klassiek voor deze kazen.

Ingrediënten

(voor 4 personen)

- 50 g hazelnoten

- 2 el extra vergine olijfolie

- 100 g boter

- 1 ui, gesnipperd

- 2 teentjes knoflook

- 500 g (ca. ½ middelgrote) bloemkool, blad en steel verwijderd en in roosjes

- 300 g arborio- of andere risottorijst

- 1,25 dl witte wijn

- ca. 1,25 liter zacht kokende kippen- of groentebouillon

- 200 g taleggio, in stukjes

- 12 salieblaadjes

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Leg de hazelnoten op een bakplaat en rooster ze in 10 minuten licht goudbruin. Wikkel de noten in een theedoek en laat ze 5 minuten liggen, zodat de velletjes loslaten. Wrijf de noten in de theedoek om de velletjes te verwijderen. Hak de noten grof en zet ze weg.

2. Verhit de olie en 2 eetlepels boter in een grote pan op matig vuur en bak de ui en knoflook al roerend in 6 minuten glazig. Voeg de bloemkool toe en sluit de pan.

3. Stoof de bloemkool in 8 minuten zacht; roer af en toe. Roer de rijst erdoor en bak hem al roerend 2 minuten mee. Schenk de wijn erbij, breng hem aan de kook en roer tot de wijn vrijwel helemaal is verdampt.

4. Voeg ongeveer 2,5 dl van de hete bouillon toe en blijf roeren tot vrijwel alle bouillon is geabsorbeerd. Voeg nog 2,5 dl bouillon toe en roer weer tot de bouillon is opgenomen. Herhaal dit tot alle bouillon op en de rijst net gaar is; de rijst moet heel romig zijn. Voeg indien nodig wat extra bouillon of water toe. Roer de taleggio erdoor en breng op smaak met zeezout en versgemalen zwarte peper. Sluit de pan om de risotto warm te houden.

5. Verhit de resterende boter in een koekenpan op middel- hoog vuur en bak de salieblaadjes 2-3 minuten, tot de boter een nootachtige geur heeft; laat de boter regelmatig walsen in de pan. Roer de gehakte hazelnoten erdoor. Verdeel de risotto over vier kommen, schep er wat van de beurre noisette over en serveer.

Recept: Uit ‘Koning bloemkool’ van Leanne Kitchen, uitgegeven bij Veltman

Foto: rr

